Minder volk, maar net zoveel sfeer EERSTE RONSE OPSCÈNE ZONDER SPORTPALEISARTIESTEN Frank Eeckhout

26 augustus 2019

09u30 0 Ronse De eerste editie van Ronse Opscène zonder sportpaleisartiesten lokte beduidend minder volk naar het centrum van de stad. Op de affiche stonden dan ook minder grote namen dan anders. Lokale artiesten kregen volop hun kans. "Het stadsfestival is nu meer geconcentreerd. Het is leuk voor kinderen en de sfeer zit best wel goed", oordelen bezoekers Quentin en Marine.

Te duur. Dat was de reden waarom het stadsbestuur begin dit jaar besliste om met Ronse Opscène en de Bruulfeesten een andere koers te varen. De Bruulfeesten worden definitief opgedoekt, Ronse Opscène wordt kleinschaliger en geeft nu ook lokaal talent een kans. "Elk jaar grote namen aantrekken, is financieel niet meer haalbaar. Ronse Opscène moet een kleiner festival worden. Er moet meer aandacht zijn voor ecologie en het moet gezelliger. Geen plooitafels en klapstoelen op de Markt, maar een gezellige aankleding", liet schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA) in maart optekenen.

Gezellig

En gezellig was het wel afgelopen weekend op de Grote Markt in Ronse. Al lokte de vernieuwde editie wel een pak minder volk. De toeschouwers die er wel waren, kwamen vooral uit Ronse. Quentin en Marine waren met hun kinderen Enola, Victoria en Eli naar het centrum van de stad afgezakt. "Of er minder volk is dan vorig jaar? Ja, toch wel maar dat stoort ons niet. Wij amuseren ons hier en de kinderen vinden het ook leuk. Alles is ook veel meer gecentraliseerd waardoor je de hele avond op één plaats kan blijven", ervaart Quentin.

School is Cool

Een beetje verder weg van het podium staan Annelies en Nathalie te genieten van het optreden van Ine. "Wij zijn hier met vrienden en komen eigenlijk voor School is Cool. Maar de rest van het programma weten we ook wel te appreciëren. Misschien kunnen we na het optreden zanger Johannes wel strikken voor een foto. Vorig jaar lukte ons dat met Ozark Henry", glunderen de twee vriendinnen. De parking achter het stadhuis was dan weer de plek voor de iets jongere muziekfan, met optredens van onder andere Ronsenaars dj Flüke en Renafoot en Snapback op vrijdag en ChildsPlay, The Partysquad en DJ Stream op zaterdag. De lokale politie blikt terug op een rustig weekend. "In tegenstelling tot vorig jaar zijn er amper incidenten geweest. De inzet van camera's heeft zeker geloond. Dit weekend kregen we ook de steun van andere politiekorpsen uit Oost-Vlaanderen waardoor we zowel op vrijdag als op zaterdag 14 mensen konden inzetten", zegt commissaris Hans Haustraete. Vrijdag telde de organisatie een kleine 5.000 bezoekers, op zaterdag waren er dat iets minder. Zondag was het gezellig druk.