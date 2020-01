Milieufront Omer Wattez en Klein Spook vertellen alles wat je wil weten over wasbare luiers Lieke D'hondt

17 januari 2020

16u09 2 Ronse Milieufront Omer Wattez (MOW) en Klein Spook organiseren op 25 januari een gratis infosessie over wasbare luiers. Het infomoment vindt plaats van 14 tot 17 uur in De Botaniek in de Spinsterstraat in Ronse.

“Bij veel mensen roepen wasbare luiers in eerste instantie vraagtekens op, maar dat komt vooral omdat ze onvoldoende geïnformeerd zijn”, zegt Joost Elet van Milieufront Omer Wattez. “Hedendaagse wasbare luiers zijn namelijk minstens even hygiënisch als wegwerpluiers. Ze bestaan uit verschillende onderdelen zoals een overbroekje, de luier zelf en een inlegvliesje. Bovendien zijn ze op lange termijn de helft goedkoper en bespaar je er per kind maar liefst een ton afval mee.” Het MOW en Klein Spook leggen tijdens de infosessie de voor- en nadelen van wasbare luiers uit. Ze brengen ook verschillende merken en modellen van luiers mee die de aanwezigen kunnen testen op een pop. “De infosessie richt zich op alle ouders die zowel met het milieu als met hun financiën begaan zijn, maar toch leuke spulletjes in huis willen. Inschrijven voor de vrijblijvende infonamiddag kan door te mailen naar nathalie@klein-spook.be.”