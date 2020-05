Met 98 kilometer per uur waar 70 mag in Ronse Ronny De Coster

15 mei 2020

17u50 0 Ronse Bij een snelheidscontrole op de Viermaartlaan in Ronse is een chauffeur betrapt met 98 kilometer per uur. In de straat geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur.

Van de 282 auto’s die de politie op de Viermaartlaan controleerde, reden nog 41 andere te snel. Dat is bijna 15%. Op de Berchemsesteenweg noteerde de politie 19 overtredingen waarvan 3 door vrachtwagenchauffeurs. Er waren 105 auto’s gecontroleerd. Op de Leuzesesteenweg reed 11,3% sneller dan de maximaal toegelaten 50 kilometer per uur. De zwaarste voet leverde een snelheid van 81 kilometer per uur op. In de Kruisstraat was dat 84 kilometer per uur, maar waren er opvallend weinig overtreders: van de 924 voertuigen die langs de snelheidsmeter passeerden, deden 39 dat te snel. Tien flitsboetes leverde de snelheidscontrole aan Hogerlucht op. Daar waren 82 auto’s voorbijgekomen en reed de snelste 71 kilometer per uur.

Zone 30

In de Oswald Ponettestraat, waar een zone 30 van kracht is, gingen 30 van de 220 chauffeurs op de bon. Opmerkelijk: op de Glorieuxlaan reden maar 2 van de 384 gecontroleerde auto’s te snel.