Met 91 kilometer per uur door zone-30 in Ronse Ronny De Coster

16 augustus 2020

13u08 0 Ronse Bij een snelheidscontrole in de Oswald Ponettestraat in Ronse, waar een zone-30 uur van kracht is, heeft de politie een auto betrapt die 91 kilometer per uur reed. Opmerkelijk is ook dat 27,2%, dus méér dan één auto op vier, daar te snel rijdt.

Ook de Zuidstraat heeft een snelheidsprobleem, zo blijkt uit de recente controleactie van de politie: 21,7% van de auto’s ging er over de limiet van 30 kilometer per uur. De snelste auto reed 61 kilometer per uur. Bij de overtreders waren zelfs twee autobussen. Eén op vijf reed in de Ommegangstraat sneller van de toegelaten 50 kilometer per uur.

In het “klassement” volgen de Doorniksesteenweg met 11,50% overtreders, Ninoofsesteenweg (11,25%) Zandstraat (9%), Zonnestraat (6,25%) en Broeke (1,1%).