Met 148 kilometer per uur door de Zandstraat in Ronse Ronny De Coster

28 september 2020

15u55 0 Ronse Bij een snelheidscontrole in de Zandstraat in Ronse betrapte de politie een automobilist die 148 kilometer per uur reed. In Zandstraat is 70 kilometer per uur de limiet.

Nog 18 anderen van de 205 gecontroleerden gingen in die straat op de bon voor te snel rijden. Opmerkelijk is ook, dat in de Fostierlaan (zone 30) 21,6% van de auto’s te snel reed. Eén wagen haalde er zelfs 66 kilometer per uur. In de Ommegangstraat zijn de cijfers al even zorgwekkend: van de 150 voertuigen gingen er 32 over de limiet van 50 kilometer per uur. Dat is ruim één op vijf.

Germinal: geen overtreders

Het goede nieuws komt uit de wijk Germinal; daar hield elke chauffeur zich aan maximaal toegelaten snelheid van 30 kilometer per uur.