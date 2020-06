Met 135 kilometer per uur op Doorniksesteenweg in Ronse, waar 70 de limiet is Ronny De Coster

15 juni 2020

17u36 0 Ronse Bij een snelheidscontrole op de Doorniksesteenweg in Ronse betrapte de politie een auto die met 135 kilometer per uur reed, terwijl de maximaal toegelaten snelheid er 70 kilometer per uur bedraagt.

Op de Doorniksesteenweg reden 27 van de 295 voertuigen (9,15 %) sneller dan de toegelaten 70 kilometer per uur. Drie bestuurders reden zelfs sneller dan 100 en de “recordhouder” liet een snelheid van 135 kilometer per uur noteren. In de zone 30 aan Germinal reed één auto op vijf te snel. Maar liefst 130 per uur reed een auto op de Ninoofsesteenweg, waar 90 kilometer per uur de limiet is. Nog 27 anderen gingen op de bon. Daarmee behaalde de Ninoofsesteenweg het de niet benijdenswaardige overtredingscijfer van 13,2%.