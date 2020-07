Maatwerkbedrijf Grijkoort desinfecteert nu ook gebouwen: “Daar is meer en meer vraag naar sinds de coronacrisis” Lieke D'hondt

03 juli 2020

15u40 0 Ronse Maatwerkbedrijf Grijkoort vzw heeft tijdens de coronacrisis niet stilgezeten. Het bedrijf kan nu zelfs uitpakken met een nieuwe afdeling die zich zal bezighouden met het schoonmaken en desinfecteren van gebouwen.

“Tijdens de coronacrisis zijn we, met strikte naleving van de maatregelen, toch zoveel mogelijk met onze mensen aan het werk gebleven”, zegt algemeen directeur Jan Foulon. “Onze groendienst, traiteurdienst De Pepermolen, renovatiedienst en de poetsdienst zijn actief gebleven. Ook onze sociale kruidenier Kaboes bleef een rots in de branding en hielp meer dan honderd gezinnen in nood per week.”

Daarbovenop heeft Grijkoort nu een extra afdeling uitgewerkt. Die kreeg de naam ‘Clean’ en zal instaan voor de ontsmetting van gebouwen. “We voeren al jaren poetsopdrachten uit bij particulieren met ons dienstenchequebedrijf Strijk&Poets”, legt coördinator Anne-Laure Nuytten uit. “Tijdens de coronacrisis kregen we ook meer en meer vragen voor een totale poets- en desinfectieopdracht. Dat bracht ons op het idee om een nieuwe afdeling op te richten. We mikken daarmee vooral op scholen, kantoren, loodsen, kerken en speelpleinen.” Grijkoort schafte voor de desinfectie van de gebouwen aangepaste apparatuur en gecertificeerde producten aan.

Extra werkgelegenheid

Voorlopig zullen de desinfectie-opdrachten door het huidige personeel van Grijkoort uitgevoerd worden. “Maar in de toekomst is het zeker mogelijk dat we daarvoor extra mensen aannemen. Het zal dus ook meer werkgelegenheid creëren”, zegt Foulon. “Onze maatschappelijke opdracht is trouwens om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven, op te leiden en te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. In de verschillende afdelingen van Grijkoort werken we nu al met zo’n 150 medewerkers.”

Wie meer info wil over de nieuwe afdeling Clean, kan via clean@grijkoort.be contact opnemen.