Maand rijverbod voor ritje met 2,39 promille alcohol in het bloed LDO

08 juli 2020

13u25 0 Ronse Een 39-jarige bestuurder uit Ronse zal voortaan twee keer nadenken voor hij onder invloed van alcohol plaatsneemt achter het stuur. De politierechter legt hem een effectief rijverbod van 30 dagen en een boete van 800 euro op omdat hij na een feestje met 2,39 promille alcohol in het bloed nog naar huis trachtte te rijden.

De Ronsenaar was net naar een babyborrel geweest toen de politie hem staande hield. Zijn vreemd rijgedrag had de aandacht van de agenten getrokken. Ze lieten hem blazen en stelden vast dat hij met 2,39 promille absoluut niet achter het stuur zou mogen zitten. In de politierechtbank legt de man uit dat het eigenlijk zijn vriendin was die zou rijden. “Voor het feest hadden we ons op een weide geparkeerd en mijn vriendin slaagde er niet in om uit de weide te rijden. Daarom heb ik het stuur overgenomen. Omdat we maar twee straten verder woonden, heb ik beslist om helemaal naar huis te rijden. Een domme beslissing.”