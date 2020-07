Maand rijverbod voor man die rondrijdt onder invloed van drugs LDO

08 juli 2020

14u03 0 Ronse Het rijbewijs van een dertiger uit Ronse is door de politierechter een maand ingetrokken.

De man reed op 17 oktober 2019 rond met de auto terwijl hij drugs had gebruikt. De man geeft toe dat hij op dat moment door een moeilijke periode ging omdat hij in een scheiding was verwikkeld. Ondertussen zou hij gestopt zijn met het occasioneel gebruiken van drugs. Naast een rijverbod legt de politierechter hem een boete van 1.600 euro op, waarvan 400 met uitstel.