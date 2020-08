Lot van Bommelsfeesten in Ronse nog onduidelijk: “We voeren ze zeker nog niet af, maar ze zullen zeker anders zijn” Ronny De Coster

20 augustus 2020

17u09 0 Ronse Terwijl steden als Ninove en Aalst nu al aankondigen, dat ze als gevolg van de coronacrisis hun carnavalswagens op stal houden, is het nog onduidelijk wat Ronse gaat doen met zijn Bommels. “We onderzoeken verschillende scenario’s”, zegt schepen Ignace Michaux.

De carnavalsoptochten die andere steden nu al afgelasten, zijn in februari. De Ronse Bommels vallen nog een maand eerder. Toch hoopt de Ronsese schepen van Bommels, dat het grootste feest van het jaar in zijn stad nog kan plaatsvinden, weliswaar niet op dezelfde manier als de vorige jaren. “Een grote apotheose op de Markt met wel tienduizend mensen, dat is natuurlijk uitgesloten. We werken aan verschillende alternatieve scenario’s. Maar het is op dit moment moeilijk om daar al veel over te zeggen, omdat niets al vast ligt”, zegt Michaux.

Verkiezingsavond

En dan is er nog de verkiezingsavond van de Bommels, die al in november moet plaatsvinden. “Zes koppels zijn kandidaat, maar we weten op dit moment niet of en hoe die verkiezing zal kunnen doorgaan. Er is veel mogelijk met streaming en zo, maar het is nog te vroeg om hierop vooruit te lopen. We gelasten op dit moment nog niets af. We hebben nog even de tijd om te zien hoe de toestand evolueert en in functie daarvan zullen we later knopen doorhakken”, besluit Michaux.