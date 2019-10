Lokale producten koop je voortaan bij De Buurderij in The Tower Lieke D'hondt

04 oktober 2019

18u48 0 Ronse Café The Tower op de Kleine Markt is het nieuwe ophaalpunt voor De Buurderij in Ronse. Wie zijn of haar producten bestelt bij de deelnemende lokale producenten, kan één keer per week terecht in The Tower om de bestelling op te halen.

De Buurderij is een initiatief van Boeren en Buren, een online platform waar klanten onder andere zuivelproducten, vlees, vis, groenten, brood en gebak kunnen kopen bij lokale producenten. “Het initiatief bestaat al twee jaar in Ronse, maar heeft nog weinig naamsbekendheid”, vertelt verantwoordelijke Ilse Mahieur. “Met de verhuis van het ophaalpunt naar The Tower willen we daar verandering in brengen. We zitten nu veel centraler, dus hopelijk kunnen we meer Ronsenaars bereiken.”

De Buurderij is zowel voor de producenten als voor de consumenten positief. “We zetten de lokale producenten en boeren in de verf. Wie bij De Buurderij koopt steunt namelijk de lokale keten. Voor consumenten is het handig dat ze alle producten op één centrale plaats kunnen ophalen”, legt Ilse uit. “Bovendien willen we van het ophaalmoment een sociaal moment maken. The Tower zal een ontmoetingsplaats zijn waar de contacten niet vluchtig hoeven te zijn.”

De Buurderij is elke vrijdag open van 17.30 tot 18.30 uur in The Tower op de Kleine Markt in Ronse. Wie daar niet aanwezig kan zijn, kan de producten afhalen bij Ilse in Breucq 26. Producten bestellen kan op boerenenburen.be. Daar vind je ook een lijst met alle producten die in de Ronsese Buurderij beschikbaar zijn.