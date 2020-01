Lokaal shoppen loont: stad deelt 2.750 euro aan cadeaubonnen uit na spaarkaartactie Lieke D'hondt

15 januari 2020

17u17 0 Ronse Winkelen bij lokale handelaars en op de wekelijkse markt heeft in Ronse zo zijn voordelen. Wie tijdens de eindejaarsperiode lokaal inkopen heeft gedaan, maakte kans om een geschenkbon ter waarde van 250 euro te winnen. De stad deelde de cheques woensdag uit in het stadhuis.

“Er waren tijdens de actie maar liefst 30.000 spaarkaarten in omloop”, zegt schepen van Lokale Economie Brigitte Vanhoutte (N-VA). “De meeste deelnemers kwamen uit Ronse en omstreken, maar we hebben ook mensen uit andere provincies kunnen bereiken. De actie heeft dus haar doel bereikt, want we hebben de 86 deelnemende lokale handelaars en 50 marktkramers in een positief daglicht kunnen plaatsen.”

De stad en de Unie der Handelaars bekronen twee winnaars met een cheque van 250 euro, 41 andere winnaars krijgen kleinere cadeaubonnen. Er is in totaal 2.750 euro aan prijzen uitgedeeld, geschonken door de lokale handelaars, marktkramers, Unizo, de Unie der Handelaars en de stad.