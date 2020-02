Lokaal Overleg Kinderopvang zoekt geëngageerde ouders Lieke D'hondt

27 februari 2020

14u48 0 Ronse Ronse is op zoek naar geëngageerde ouders die het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) willen vervoegen. Het LOK adviseert de stad en het OCMW bij beslissingen over kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang komt minstens twee keer per jaar samen en geeft advies aan de stad over het lokaal sociaal beleid. Het LOK kan ook zelf voorstellen formuleren, activiteiten organiseren of lokale en regionale samenwerkingen opzetten en ondersteunen. Iedere geëngageerde ouder kan zich kandidaat stellen om lid te worden van het LOK. Wie geïnteresseerd is kan dat voor 10 maart laten weten via 055/23.28.39 of huisvanhetkind@ronse.be. Wie voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester wil worden, kan dat via deze kanalen ook laten weten.