Lokaal bestuur Ronse stuurt nieuwjaarsbrief naar minister van Mobiliteit om meer treinen te vragen Lieke D'hondt

07 januari 2020

10u21 0 Ronse Na de beslissing in de gemeenteraad om een motie te versturen naar de NMBS heeft het lokaal bestuur van Ronse ook een brief gestuurd naar federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om meer treinverkeer naar Ronse te halen.

“Met deze nieuwjaarsbrief wil het lokaal bestuur haar wensen op vlak van mobiliteit en meer bepaald het aanbod aan treinverkeer van en naar Ronse kenbaar maken”, zegt het stadsbestuur. “In het kader van de ontwikkeling van het nieuwe vervoersplan 2020-2023 van de NMBS wil de stad de minister graag attent maken op het beperkte treinaanbod van en naar Ronse.” Er moeten volgens de stad vooral meer treinen rijden op zondag. Liefst één trein per uur in plaats van één per twee uur. De stad wil ook dat de avondtreinen van Gent naar Oudenaarde worden doorgetrokken naar Ronse. Het stadsbestuur heeft dezelfde vragen ook overgemaakt aan de NMBS en zal aan omliggende gemeenten vragen de motie te ondersteunen.