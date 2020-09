Loïs Thissen met SK Ronse verrassend onderuit tegen provincialer Blankenberge: “Nog werk aan de winkel” Kristophe Thijs

13 september 2020

09u54 0 Ronse SK Ronse ligt verrassend uit de Crocky Cup en start volgende week met veel vraagtekens aan de competitie. De jongens van coach Goethals kwamen wel via een strafschop op voorsprong tegen Blankenberge zaterdagavond, maar de ambitieuze kustploeg zette de situatie recht en ging op en over Ronse. Van een groot openingsfeest op het nieuwe kunstgrasveld was dan ook helemaal geen sprake.

Omdat nog heel wat spelers niet speelgerechtigd zijn bij de thuisploeg gaf Goethals het vertrouwen aan nagenoeg hetzelfde elftal dat de week voordien Beloeil had geklopt. Met namen als Vandenbussche, Longueville en Flederick in de bezoekende rangen stond er duidelijk heel wat ervaring tussen de lijnen en het piepjonge Ronse had het niet makkelijk. Via een strafschop van Falzone kwam de thuisploeg voor de rust nog wel op voorsprong, maar na de koffie zakte de pudding in elkaar. Ronse-doelman Dannel mocht zich twee keer omdraaien en meteen zat het bekeravontuur erop voor Ronse.

Les leren

Loïc Thissen, een van de weinige blijvers bij SK Ronse, droop dan ook teleurgesteld af. “We zijn er nooit in geslaagd om ons spel op te dringen tegen Blankenberge. Uiteraard waren we erop gebrand om ons in onze eerste thuismatch te tonen voor onze supporters, maar het werd niet ons avondje. Hopelijk kunnen we lessen trekken uit deze match. We beschikken over een bijzonder jong en compleet vernieuwd elftal. Het mag duidelijk zijn dat hard werken de enige oplossing zal zijn”, vertelde Thissen na afloop.

Veel tijd om deze mokerslag te verwerken krijgt SK Ronse echter niet, want met competitiewedstrijden vanaf volgende week tegen achtereenvolgens Racing Gent, Dikkelvenne en Oudenaarde krijgen de blauwhemden een competitiestart om u tegen te zeggen, voorgeschoteld. “We gaan moeten leren oorlog maken in die matchen en dat is niet vanzelfsprekend. Maar laat het een belangrijk aandachtspunt zijn”, meent Thissen.

Moeilijk seizoen

De aalvlugge linkerflankspeler beseft dat het voor Ronse aanpassen zal worden dit seizoen. “Aan de alarmbel trekken is nog niet nodig, maar dat het geen gemakkelijk seizoen zal worden, daar kunnen we nu al wel vanop aan. Een jonge ploeg en veel nieuwe spelers: dat maakt dat het even zal duren vooraleer de mayonaise pakt. Je kan op zo’n korte tijd niet verwachten dat we al op automatismen kunnen terugvallen.”