Liesbet Minne lanceert Studio Plus: een praktijk voor hoogbegaafde kinderen Lieke D'hondt

03 juli 2020

13u42 0 Ronse Liesbet Minne uit Ronse heeft een nieuw project uit de grond gestampt. Met Studio Plus opent ze een praktijk voor hoogbegaafde kinderen in de Vlaamse Ardennen. “Deze kinderen kunnen in de toekomst het verschil maken, maar hebben het vaak moeilijk in het traditionele onderwijs.”

Liesbet Minne is in de Vlaamse Ardennen onder meer gekend voor Studio Minne, waarin ze naschoolse activiteiten organiseert. Daarnaast is ze ook al acht jaar actief als leerkracht van hoogbegaafde kinderen in het reguliere dagonderwijs. Nu richt ze ook Studio Plus op, een praktijk waar hoogbegaafde kinderen en hun ouders extra ondersteuning kunnen vinden. “Er ligt nog vaak een taboe op hoogbegaafdheid”, vertelt Liesbet. “Ouders durven er vaak niet over te praten uit angst voor afgunst. Daarnaast aarden hoogbegaafde kinderen vaak niet in het gewone onderwijs, ook al doen de scholen hun best om een aanbod op maat uit te werken. Nog te vaak focussen de scholen op een differentiatie naar beneden in plaats van naar boven. Zeker tijdens de coronacrisis was dat zichtbaar. Er is vooral aandacht voor de zwakkeren in de klas, terwijl het zeker voor de sterkere leerlingen belangrijk is om hun interesses voldoende te prikkelen. Gebeurt dat niet, dan dreigen de hoogbegaafde kinderen af te haken, achterop te geraken en uiteindelijk ondermaats te presteren. Daardoor slagen ze er soms zelfs niet in om verder te studeren, terwijl net die kinderen in de toekomst het verschil kunnen maken.”

Om de kinderen te begeleiden, extra te stimuleren en te prikkelen en ook hun ouders een hart onder de riem te steunen, richt Liesbet Studio Plus op. Via gesprekken, studiebegeleiding, creatieve sessies, lespakketten en coaching kunnen de kinderen geholpen worden tijdens hun schoolcarrière. Studio Plus biedt de ondersteuning bovendien ook op school of thuis aan, tijdens de schooluren en op andere momenten.