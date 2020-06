Liberty Boxing Gym wil Engelse boks opnieuw populair maken in Ronse Lieke D'hondt

25 juni 2020

17u20 0 Ronse Ronse heeft opnieuw een boksclub waar onder meer Engelse boks centraal zal staan. Initiatiefnemer is profbokser Julien De Meyer, die bij gebrek aan een lokale club de voorbije jaren twintig kilometer verderop ging trainen. “Ik wil mijn kennis nog tijdens mijn carrière doorgeven.”

Ronse kende vroeger een sterke bokstraditie, maar na het sportpensioen van Pascal Germyns nam de populariteit een duik. Zo’n 25 jaar later is de tijd rijp voor een nieuwe club, al draagt die wel de naam van de oude: Liberty Boxing Gym. Pascal Germyns duikt er samen met Julien De Meyer opnieuw de ring in om de leden op te leiden, net als Alain Baudechon en Sébastien De Meyer. Ex-hoofdinspecteur van de lokale politie Ivan Van Calster en James Vandergheynst vullen het team aan voor de lessen zelfverdediging, de begeleiding van de jeugd en Mixed Martial Arts (MMA). Het team is enthousiast en kijkt ernaar uit om op 6 juli de eerste lessen te geven. “Ronse heeft jarenlang verschillende boksclubs gehad, maar toen ik er mee stopte, zijn de clubs een stille dood gestorven”, zegt Germyns. “Ik merkte alleszins dat de jeugd niet meer gemotiveerd was. Zelfs als ik ze thuis ging ophalen, hadden ze geen zin. Met de nieuwe club hopen we dat te kunnen keren. De interesse is er alvast.”

Voor Julien De Meyer is de club de ideale uitvalsbasis om zijn carrière als bokser verder uit te bouwen. “Het idee om een boksclub te openen is ontstaan omdat ik voor mijn eigen trainingen telkens minstens twintig kilometer moet rijden naar de dichtstbijzijnde club. Het zal makkelijker zijn nu ik in mijn eigen stad kan trainen. En nu kan ik al tijdens mijn carrière mijn kennis doorgeven”, vertelt hij.

Geen receptie door corona

Voor de Liberty Boxing Gym hebben de initiatiefnemers een zaal gevonden in de Joseph Ferrantstraat. Tijdens de coronacrisis hebben ze de ruimte opgeknapt en ingericht met de nodige attributen. “Beneden is er nog een zaal waar we zelfverdediging en MMA zullen geven”, vertelt De Meyer. “We beschikken over een mooie ruimte en zullen ook elke dag training geven, zodat we de mensen voldoende kunnen spreiden.”

Op 28 juni kunnen geïnteresseerden tussen 15 en 18 uur al een kijkje komen nemen in de Liberty Boxing Gym. Ook inschrijven zal dan mogelijk zijn. De geplande receptie is door de coronacrisis wel geannuleerd en verplaatst naar 8 augustus. Op 6 juli beginnen de eerste trainingen.