Leerlingen en leerkrachten zien elkaar na 9 weken terug: “Ik heb hen gemist” Lieke D'hondt

15 mei 2020

10u38 9 Ronse De leerlingen van Campus Sint-Antonius in Ronse hebben voor het eerst in negen weken opnieuw plaatsgenomen achter de schoolbanken. Tenminste: een deel van de leerlingen. De lagere school heeft vrijdag een proefdag gehouden met een beperkt aantal kinderen. “Het zijn er maar vier, maar ik ben blij om eindelijk weer leerlingen in mijn klas te hebben”, zegt meester Lieven.

Het is een vreemd gevoel, zo’n eerste schooldag midden mei. De ouders zetten hun kinderen netjes af aan de schoolpoort, waar ze eerst hun handen moeten ontsmetten en vervolgens netjes de pijlen op de grond moeten volgen naar hun juf of meester. In het zesde leerjaar van meester Lieven zitten voor de verandering geen 21, maar 4 leerlingen. Met de banken uit elkaar geschoven zodat ze zeker niet te dicht bij elkaar hoeven te komen en maar een halve dag omdat de klas nadien helemaal ontsmet moet worden. Meester Lieven draagt een mondmasker terwijl hij lesgeeft.

Vier van de 21 leerlingen zitten in de klas. De rest zit nog thuis. Bij hen heb ik gisteren bundels met taken rondgebracht, zo heb ik toch iedereen eens gezien Meester Lieven

“Ik ben blij dat ik eindelijk een paar van mijn leerlingen opnieuw in de klas heb”, vertelt hij. “Dat heb ik gemist. Ondertussen zit de rest van de klas wel nog thuis. Bij hen heb ik gisteren bundels met taken rondgebracht, zo heb ik toch iedereen eens gezien.”

Maandag breidt de klas van het zesde nog wat uit, dan komen acht leerlingen naar school. “Met de nieuwe schikking is er in de klas maar plaats voor maximum tien leerlingen”, legt meester Lieven uit. “Het is dus wat anders dan 21 leerlingen in de klas. Een vreemd gevoel.”

Ook de leerlingen vinden de situatie raar. “Maar we zijn wel blij dat we terug mogen komen”, klinkt het in koor. “Het is wel jammer dat de zesdejaars nu alle leuke dingen die nog op de planning stonden moeten missen”, gaat meester Lieven verder. “De schoolreis naar Walibi, de proclamatie ..., dat valt allemaal in het water. Maar één ding is wel zeker: de leerlingen zullen hun zesde leerjaar nooit vergeten.”

Schooljaar waardig afsluiten

Directeur Ruben Callens is ook tevreden dat er eindelijk opnieuw leerlingen rondlopen op de Campus Sint-Antonius. “De voorbije weken waren uniek en bizar. Het afstandsleren heeft wel succes gehad, want ik hoor veel positieve reacties van leerkrachten en ouders, maar negen weken is lang. De mot zit er wat in. De kinderen beginnen zich te vervelen en het was meer dan tijd om een eerste stap te zetten richting de normale dagelijkse routine. Nu wachten we af wat de Nationale Veiligheidsraad nog brengt en hopelijk kunnen we in juni nog wat versoepelen.”

De directeur hoopt dat er dan ook nieuws komt over de andere leerjaren, want de kleuterklassen, het derde, vierde en vijfde leerjaar zitten nog zonder nieuws thuis. “Het zou fijn zijn voor het welbevinden als zij ook nog de kans zouden krijgen om naar school te komen. Het sociale aspect is belangrijk, zo zouden de kinderen het schooljaar op een waardige manier kunnen afsluiten. Dat zou ons plezieren.”