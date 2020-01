Leerlingen Da Vinci Campus bereiden zich met projectdag voor op bezoek aan Auschwitz en Birkenau Lieke D'hondt

21 januari 2020

10u51 0 Ronse De leerlingen van de derde graad van de Da Vinci Campus in Ronse hebben zich een hele dag ondergedompeld in het project ‘Grenzeloos Onderweg’. In verschillende workshops hebben ze bijgeleerd over de holocaust en de vluchtelingenproblematiek.

Via de projectdag bereiden de leerlingen zich voor op ‘Trein Der Duizend’, een herdenkingsmoment in Auschwitz en Birkenau waar ze in mei van dit jaar aan deelnemen. In verschillende workshops, waaronder de theatervoorstelling ‘Adres Onbekend’ met acteurs Erik Burke en Wim Stevens, een getuigenis van een vluchteling en een les over mediawijsheid en framing, vergroten de studenten hun kennis over de vluchtelingenproblematiek van vroeger en nu en in het bijzonder de holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog.