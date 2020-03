Leerlingen Campus Glorieux Secundair volgen richtlijnen goed op en blijven thuis Lieke D'hondt

16 maart 2020

15u01 1 Ronse Campus Glorieux Secundair in Ronse lag er maandag verlaten bij. Geen enkele van de 770 leerlingen kwam naar school. “Daar hadden we ook duidelijk toe opgeroepen, we wilden niet dat het schorsen van de lessen een halfslachtige maatregel zou zijn”, vertellen directrice Michèle Lammens en adjunct-directeur Stijn Delabie.

De speelplaats en klaslokalen van Campus Glorieux Secundair bleven maandag leeg en zullen dat de komende dagen ook grotendeels blijven. De school riep de leerlingen en hun ouders op om de maatregel van de federale overheid strikt op te volgen. “De leerlingen zullen nu thuis via het schoolplatform Smartschool opdrachten en taken krijgen”, vertelt de directie. “Die kunnen ze zowel zelfstandig als met de hulp van leerkrachten via Smartschool afwerken. Het gaat niet om nieuwe leerstof, wel om verdieping.”

Ook het personeel van de school gaat thuis aan de slag. “Deze maatregelen zijn nodig om te verhinderen dat onze school een haard van coronavirussen wordt. Bovendien hebben veel van onze leerkrachten ook zelf kinderen waar ze voor moeten zorgen. Als we van onze leerkrachten zouden verwachten dat ze naar school moeten komen, zouden ze hun eigen kinderen ook naar school moeten sturen en zo blijven we in cirkels draaien.”

De directie verwacht dat het grootste deel van de leerlingen de komende dagen en weken gewoon thuisblijft. “De school is wel open voor leerlingen die thuis geen computer of internet hebben. Zij kunnen vanaf morgen uiteraard bij ons terecht om aan hun taken en opdrachten te werken.”