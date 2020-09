Leerlingen Campus Glorieux Lager stappen nieuwe schooljaar in met groot hart Lieke D'hondt

01 september 2020

11u10 0 Ronse De schoolgaande jeugd neemt vandaag opnieuw plaats achter de schoolbanken. Ook in Campus Glorieux Lager in Ronse was het dinsdagochtend gezellig druk. “We zijn blij dat de mondmaskerplicht goed wordt nageleefd”, zegt coördinerend directeur Kathleen Tonneau.

Een mondmasker voor de ouders en ontsmettingsgel voor de kinderen maken bij de start van dit schooljaar een vast deel uit van de schoolroutine. Het valt op dat de ouders de mondmaskerplicht goed naleven. “Daar zijn we blij om”, zegt coördinerend directeur Kathleen Tonneau. “We hebben de medewerking van de stad gekregen om in de schoolomgeving borden op te hangen die wijzen op de mondmaskerplicht.” Ook nieuw is dat de ouders de speelplaats niet mogen betreden. Ze droppen de kinderen netjes af aan de schoolpoort, waar de kinderen hun handen moeten ontsmetten en vervolgens door een groot rood hart de school betreden. “Het is goed dat we het schooljaar voor alle leerlingen kunnen opstarten. Hier en daar hoor ik een zucht van opluchting bij de ouders”, vertelt Tonneau.



Wat verderop starten ook de leerlingen van het secundair aan het nieuwe schooljaar. Zij dragen allemaal een mondmasker en hebben een aangepast uurrooster gekregen. Op die manier komt niet iedereen op hetzelfde moment aan en is ook het einde van de schooldag meer gespreid.