Leerlingen blijven bewegen dankzij oriëntatietocht van creatieve sportleerkrachten Lieke D'hondt

24 april 2020

13u56 2 Ronse Ook sportleerkrachten moeten tijdens de coronacrisis creatief aan de slag met online lessen. De leerkrachten lichamelijke opvoeding in het middelbaar van het Katholiek Onderwijs Ronse (KOR) hebben daarom een vrijblijvende oriëntatietocht uitgewerkt voor hun leerlingen.

Nu de leerlingen volop bezig zijn met aanloopleren en dus vele uurtjes zittend aan hun bureau doorbrengen, zorgen de sportleerkrachten ervoor dat ze voldoende blijven bewegen. “We hebben onze leerlingen een kaart van Ronse met twintig herkenningspunten opgestuurd”, vertelt sportleerkracht Joris Vandenhoucke. “Zonder verplichting mochten de leerlingen de herkenningspunten al lopend, fietsend of wandelend zoeken in de stad. Ze kregen wel de richtlijn om zich tijdens hun tocht aan de coronamaatregelen te houden. Al snel stroomden de enthousiaste selfies van verschillende leerlingen binnen in onze mailboxen, ondanks de opgestelde deadline van 6 mei.”

Marthe Delfosse uit het zesde jaar humane wetenschappen is één van de leerlingen die de oriëntatietocht met fiets heeft afgelegd. “Tijdens deze rare dagen ga ik meer sporten dan voordien omdat ik nu mijn dagen niet helemaal kan vullen met opdrachten voor school”, vertelt ze. “Daarom leek het mij een leuk idee om deze oriëntatietocht te fietsen, samen met mijn mama. Er zaten hier en daar enkele pittige bergjes in maar achteraf gaven ze voldoening. Ik vind het super tof van de leerkrachten sport dat ze ook zorgen voor ontspanning naast alle opdrachten.”