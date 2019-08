Ledenstop nodig bij razend populaire scouts in Ronse: “Onze terreinen en lokalen groeien helaas niet mee” Lieke D'hondt

26 augustus 2019

10u20 0 Ronse De Scouts doen het over het hele land goed en dat zien de Scouts Ronse – Ridders van de Fiertel en de 157ste FOS Ouistiti’s ook. Zij trekken meer jongeren aan dan ooit. Beide jeugdbewegingen werken met een ledenstop en wachtlijsten om de goede werking te blijven garanderen.

De Scouts zijn en blijven één van de populairste jeugdbewegingen in België. Het ledenaantal groeit jaar na jaar, maar dat heeft ook een keerzijde. Eén op vijf scoutsgroepen zou nieuwe leden moeten weigeren omdat er anders te veel leden zijn in verhouding tot het aantal leiders. Ook in Ronse blijkt dat het geval. De Scouts Ronse – Ridders van de Fiertel en de 157ste FOS Ouistiti’s werken met wachtlijsten. “Onze scoutsgroep is de laatste jaren vrij populair geworden in Ronse”, vertelt leidster Gaëlle van de Ouistiti’s. “Kindjes vertellen vaak op school wat ze bij ons doen en hun vriendjes komen dan ook eens kennismaken met de scouts. Ik denk dat ouders het belangrijk vinden dat kinderen buiten kunnen spelen en zich vuil mogen maken in plaats van altijd binnen te zitten op de tablet. De scouts zijn daarvoor natuurlijk een ideale oplossing en dat maakt de jeugdbeweging populair. Ons ledenaantal ligt ondertussen op 224. Onze leidingploeg is momenteel groot genoeg en er komt elk jaar nieuwe leiding bij van de oudste groep, maar we moeten ook rekening houden met de capaciteit van ons gebouw. Dat is de reden waarom we een ledenstop en wachtlijst hebben ingevoerd. Financiële middelen zijn er niet om een ander lokaal te zoeken en met een ledenstop kunnen we wel dezelfde kwaliteit geven aan elk kind.”

Luisteren naar noden

Ook bij de Ridders van de Fiertel is infrastructuur één van de redenen waarom er een tijdelijke ledenstop is ingevoerd. “Naar de toekomst toe bekijken we vooral hoe we onze groeiende beweging een plaats kunnen geven in Ronse op vlak van bijvoorbeeld infrastructuur”, zegt leidster Cato. “Onze terreinen en lokalen groeien jammer genoeg niet mee en voor ons lijkt dat op dit moment de grootste uitdaging.” Naast infrastructuur is ook het aantal kinderen per leider of leidster belangrijk. “Wij proberen daar geen getal op te kleven, maar laten alles afhangen van de noden van de leeftijdsgroep en van de leiding zelf. We luisteren naar de ervaringen van de leiding en zoeken dus vooral naar en goede balans tussen de kinderen en de leiding, zodat het voor iedereen veilig en aangenaam blijft. Dat verschilt nogal tussen pakweg 6-jarigen en 16-jarigen.” De Ridders van de Fiertel mochten de afgelopen jaren heel wat extra leiders verwelkomen. “Op dit moment tellen we een grote leidingploeg van ongeveer 45 personen. Een aantal mensen is onze leidingploeg komen versterken, zonder dat ze ooit lid zijn geweest van onze scouts. Van zo’n enthousiasme kunnen wij alleen maar gelukkig worden.”