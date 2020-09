Leden skeelerclub Keep on Rolling Ronse tonen wat ze kunnen tijdens clubkampioenschap Lieke D'hondt

13 september 2020

14u15 2 Ronse Skeelerclub Keep on Rolling Ronse heeft aan het sportcomplex ’t Rosco voor de tweede keer een clubkampioenschap georganiseerd. Aan de start stonden 46 leden die in twaalf leeftijdscategorieën voor de titel streden.

“Zowel bij de jongste leden als bij de gevorderden was de strijd om de titels hevig, maar vooral sportief”, vertellen Kaat De Bleeker en Nele Ollieuz. “De vele trainingen werpen duidelijk hun vruchten af, want de snelheid op het parcours lag hoog. In sommige categorieën kwam de winnaar afgetekend over de eindstreep, maar in andere finales werd er gestreden tot op de laatste meter.”

Keep on Rolling Ronse organiseerde dit weekend ook een retrowedstrijd op rolschaatsen. Een opvallende deelnemer was Xavier Geenens. “Hij startte zijn rolschaatscarrière bij Roller Racing Team Ronse en groeide uit tot een Belgische topper. Hij haalde zelfs een gouden medaille op het Europees kampioenschap in de categorie aflossing. Xavier kon het dan ook niet laten om zijn skeelers aan te binden en de demonstratie aflossing mee te rijden.”