Laure Bilo schittert op 2000m steeple op VK scholieren: “Leuk gevoel om nog eens tegen leeftijdsgenoten te lopen” Bart Spruijt

14 september 2020

17u59 0 Ronse Laure Bilo bewees zaterdag op de Vlaamse scholierenkampioenschappen in Heusden dat ze een sterk staaltje kan steeplen. Met groot overwicht won Bilo de 2000m steeple in 6.58.25. Dat is op zeven na snelste tijd ooit gelopen door een Belgische scholiere.

Bilo had vooraf toch enige twijfels voor haar eerste race met balken en waterbak. “Ik had wat stress voor en tijdens de opwarming, want ik had dit jaar nog geen steeplewedstrijd gedaan”, bekent de 16-jarige loopster. “Ik had me deze zomer vooral toegelegd op de 800m. Vooraf had ik maar twee specifieke trainingen voor de steeple gedaan.”

Bilo legde het tempo erg hoog. Alleen Lore Weyers durfde aanpikken. “Lore heeft me twee of drie toertjes gevolgd. Dat gaf me wel wat stress. Op de balken en vooral bij de waterbak kon ik telkens een paar meter voorsprong nemen. Ook al was m’n techniek niet perfect. Uiteindelijk moest ze lossen. Het was een leuk gevoel om nog eens tegen leeftijdsgenoten te lopen en om nog eens echt te winnen en als eerste over de finish te komen. Dat voelde heel goed. De laatste tijd liep ik altijd mee bij alle categorieën. Bij de scholieren lopen, voelt toch anders.”

Belgisch kampioene cross

Op 1 maart behaalde Bilo goud op het BK cross bij de scholieren. Die prestatie schat ze toch nog iets hoger dan haar goud op het VK. “Ik vind toch mijn titel op het BK cross de mooiste. Ik kon toen eerst zelf niet geloven dat ik daar won. Er zijn ook minder atleten die zich toeleggen op de steeple. Op het BK was er wel meer concurrentie. Daar stond veel meer volk aan de start.”

Slechts zeven Belgische scholieren liepen ooit sneller op de 2000m steeple. “Dat ik onder de zeven minuten zou lopen, had ik nooit gedacht. Eigenlijk had ik getraind om 7’10 te lopen, maar na twee ronden lag ik al meer dan vijf seconden voor op schema. De laatste ronde moest ik nog wel op de tanden bijten, maar de tijd viel heel goed mee.”

4x400m

Komend weekend treedt ze een beetje uit haar ‘comfort zone’. Dan wil ze met haar team KASV Oudenaarde schitteren op het BK estafette in Moeskroen op de 4x400m. “Ik kreeg de vraag van mijn club KASV om mee te lopen in het team samen met de spurters. Dat is eens iets anders, maar dat wil ik graag doen.”