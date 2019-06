Langste Mosseltafel is start van hete zomer in de Vrijheid Lieke D'hondt

24 juni 2019

19u35 0 Ronse Veel sfeer en gezelligheid, maandag in de Vrijheid in Ronse. De Vrijheidstrijders, een vereniging die bestaat uit de horecazaken in het oudste stadsdeel van Ronse, hebben er hun ‘Langste Mosseltafel’ georganiseerd. Met 160 gasten is de eerste editie een groot succes.

De Vrijheidstrijders hebben zich verenigd om de wegenis- en vernieuwingswerken in de Vrijheid goed te kunnen opvolgen. Nu de meest ingrijpende werken achter de rug zijn, blijven ze verenigd om leuke activiteiten te organiseren. Op die manier willen ze de Ronsenaars en toeristen opnieuw naar het historisch stadsdeel lokken. De Langste Mosseltafel is het eerste initiatief van de zomer. “We zijn heel tevreden met de opkomst”, zegt Jonas. “Het was enorm warm, maar we hebben toch 160 gasten mogen verwelkomen. Een mooie start van de zomer.”