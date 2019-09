Landbouwer sterft nadat tractor kantelt op rand van akker Ook moeder van Jean-Paul Deschaumes verongelukte op het veld, toen ze 69 was Ronny De Coster

24 september 2019

10u06 284 Ronse Op een akker aan de Kleine Bergkouter in Ronse is maandagavond landbouwer Jean-Paul Deschaumes (69) om het leven gekomen. Zijn echtgenote vond hem op een talud naast zijn tractor, die was gekanteld. “Ik was ongerust geworden, toen het donker werd en Jean-Paul wegbleef”, getuigt de zwaar aangeslagen vrouw.

“‘k Heb nog een halfuurtje werk”, had Jean-Paul aan zijn echtgenote gezegd, toen hij maandag in de vooravond na een namiddag stalmest uitrijden één van zijn twee tractoren en een aanhangwagen terug naar de boerderij aan de Ommegangstraat had gebracht. Met de andere tractor zou hij de rand van het veld op een boogscheut van thuis nog snel wat opruimen. Maar dat half uur werden er al twee.

“Het werd donker en toen maakte ik me echt ongerust. Het was niet Jean-Pauls gewoonte om dan nog weg te blijven. Ik ben op mijn fiets gesprongen en ben naar het veld gereden. Ik heb moeten zoeken, want Jean-Paul en zijn tractor waren eerst niet te zien”, getuigt zijn vrouw Marleen.

Op een talud op de rand van de akker zag ze dat zich een drama had voltrokken: de tractor lag gekanteld beneden de helling. “Mijn man lag twee meter hoger. Hij is blijkbaar nog van de tractor weggekropen, maar geraakte niet meer verder”, vertelt de echtgenote.

Half uur reanimatie

Een MUG- en ambulanceteam van het Algemeen Ziekenhuis Glorieux in Ronse en een ploeg van de brandweerpost Ronse zijn nog ter plaatse gesneld. “Ze hebben nog een half uur geprobeerd om mijn man te reanimeren. Die mensen hebben al het mogelijke gedaan. Maar Jean-Paul had bij het ongeval vermoedelijk een inwendige bloeding opgelopen en is ter plaatse overleden.”

Hoe het ongeval precies is gebeurd, is niet duidelijk. “Het lijkt erop, dat de tractor is gekanteld, toen Jean-Paul ermee rond de akker reed. Dat deed hij altijd om de wielen wat proper te maken. Hij zou niet gewild hebben dat hij een modderspoor op de straat achterliet”, weet zijn echtgenote.

Natuurliefhebber

Het overlijden van Jean-Paul Deschaumes ging vandaag als een schokgolf door Ronse en buurgemeente Maarkedal. “Vader was heel geëngageerd in het verenigingsleven: elk jaar mochten ze in de Bommelstoet op hem rekenen om met zijn tractor een wagen te trekken. En als paardenliefhebber was hij bekend als ruiter van zijn super-geliefde hengst Furioso. Papa was ook aangesloten bij de Etikhoofse Ruitervrienden en was ook steevast present op elke Fiertelommegang. Een heel sociale mens, die altijd goedlachs was en iedereen aansprak”, typeert dochter Sophie hem.

Een sportieve buitenmens

Landbouw en groen durven wel eens botsen, maar niet op de hoeve Deschaumes: boer Jean-Paul was ook lid van de milieuvereniging Natuurpunt en van de Ronsese milieuraad.

“Van sproeistoffen wou hij niet veel weten. Hij was een natuurliefhebber en ook een echte buitenmens. Hij ging bij andere landbouwers en particulieren bomen snoeien en had daarvoor niet eens een ladder nodig: hij trok sporen aan en klauterde zo in de bomen. Bij de Judoclub Oudenaarde heeft hij 25 jaar geleden nog zijn zwarte gordel behaald”, vertelt zijn vrouw toch met enige trots.

Even oud en op zelfde manier als moeder

Jean-Paul Deschaumes had het akkerbouw- en veeteelt bedrijven vele jaren geleden van zijn ouders overgenomen. Opmerkelijk toeval: zijn moeder kwam op gelijkaardige manier en op dezelfde leeftijd om het leven. “Ook zij is bij een ongeval op het veld gestorven. Het was twee maand voor haar zeventigste verjaardag. Over vier maand zou mijn man ook zeventig zijn geworden”, bedenkt zijn echtgenote.

Naast haar laat Jean-Paul een dochter, een zoon en vier kleinkinderen achter.

Uitvaart in basiliek

De uitvaartplechtigheid voor Jean-Paul Deschaumes vindt plaats op dinsdag 1 oktober om 10 uur in de Sint-Hermesbasiliek in Ronse.