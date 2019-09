Landbouwer omgekomen bij tractorongeval op akker in Ronse Ronny De Coster

24 september 2019

10u06 0 Ronse Op een akker aan de Bergkouter in Ronse is maandagavond een landbouwer om het leven gekomen. De 69-jarige man was onder zijn tractor terecht gekomen.

Het ongeval gebeurde op een paar honderd meter van de woning van de landbouwer op een veld waarop hij al de hele dag aan het werk was geweest. Omdat hij niet naar huis was teruggekeerd, maakte zijn echtgenote zich ongerust en ging ze haar man zoeken. Ze vond hem op de akker onder de landbouwmachine.

Een MUG-team en ook een team van de brandweerpost Ronse snelden nog ter plaatse, maar de man is uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden. Hoe het ongeval is gebeurd, is nog niet duidelijk.