Laatste wekelijkse markt is geen overrompeling in Ronse, bezoekers houden zich aan de richtlijnen Lieke D'hondt

18 maart 2020

11u25 15 Ronse Het is een wat vreemd beeld: op de Grote Markt in Ronse staan tijdens de wekelijkse marktdag enkele kramen van marktkramers opgesteld op ruime afstand van elkaar. Ook het aantal bezoekers blijft in deze coronatijden relatief beperkt, al staan er bij sommige kramen wel rijen mensen aan te schuiven.

Vis, groenten, kleren, zuivelproducten, snoep en bloemen. Dat kon je woensdagvoormiddag alvast nog vinden op de wekelijkse markt in Ronse. De klanten die toch liever buiten kwamen, hielden zich netjes aan de voorgeschreven regels: bij het wachten lieten ze voldoende ruimte in de rij, fysiek contact werd gemeden. Hier en daar is er ook een Ronsenaar te zien met een mondmasker of een sjaal voor de mond. De markt mag volgens de verstrengde regels van de Nationale Veiligheidsraad nog doorgaan tot 12 uur woensdagmiddag, daarna moeten de kramen onherroepelijk weg voor enkele weken.