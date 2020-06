Laatste voedselpakketten van Grote Moskee zijn uitgedeeld Lieke D'hondt

11 juni 2020

16u16 0 Ronse De Grote Moskee van Ronse heeft donderdag voor de laatste keer voedselpakketten uitgedeeld. Vrijwilligers van de moskee hebben dat tijdens de coronacrisis wekelijks gedaan.

“Sinds het begin van de coronacrisis merken we dat meer mensen nood hebben aan voedselpakketten”, zegt vrijwilliger Youssef Elidrissi. “Daar zijn ook een pak mensen bij die de weg niet vinden naar de bestaande initiatieven zoals de sociale kruidenier. Vaak zijn ze zelfs niet op de hoogte van het bestaan ervan. Dankzij de giften die we in de coronacrisis hebben ontvangen, konden we materiaal voor onze voedselpakketten aankopen.”

De Grote Moskee werkte voor de bedeling van de pakketten samen met Kaboes en Samenlevingsopbouw. “We hebben deze kans aangegrepen om de Ronsenaars die de weg naar de bestaande hulp- en dienstverlening nog niet gevonden hebben een opstap te bieden dankzij deze pakketten”, zegt opbouwwerker Annelies Backx. “Mensen zonder papieren bijvoorbeeld durven zich niet laten zien. We hebben de tijd genomen om met hen te praten en samen te bekijken welke hulp ze nodig hebben. We zijn in deze periode ook nagegaan hoe het komt dat een deel van de doelgroep de weg naar de voedselbedeling nog niet had gevonden, zodat we daarmee met Ronsese hulp- en dienstverlening aan de slag kunnen.”

De Grote Moskee zal vanaf nu niet meer wekelijks voedselpakketten bedelen. Wie daar nood aan heeft, kan wel nog bij andere organisaties zoals de sociale kruidenier Kaboes terecht. “En uiteraard blijven we als moskee beschikbaar om te helpen”, besluit Elidrissi.