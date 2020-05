Kunstgrasveld is duurder dan verwacht: Groen en sp.a niet tevreden Lieke D'hondt

27 mei 2020

10u22 0 Ronse Het kunstgrasveld dat het stadsbestuur laat aanleggen op het hoofdterrein van voetbalclub KSK Ronse is te duur. Dat vinden oppositiepartijen Groen en sp.a. Omdat de plannen nog gewijzigd zijn, kost het veld nu 895.000 euro.

De aanleg van het kunstgrasveld is goedgekeurd in de gemeenteraad, maar oppositiepartijen sp.a en Groen en zelfs meerderheidspartij N-VA vinden wel dat project te duur is. “De kostprijs gaat ruim boven de 850.000 euro, terwijl in de begroting 500.000 euro voorzien was”, zegt Lech Schelfout (Groen). “Dat komt omdat nu plots toch gekozen is voor het hoofdveld in plaats van een trainingsveld. Nochtans zijn er niet veel voetbalclubs die een hoofdveld in kunstgras hebben, ze kiezen veel vaker voor een trainingsveld.”

Björn Borden (sp.a) wil ook garanties zien over het gebruik van het nieuwe veld. “We moeten waakzaam zijn dat het kunstgras ook ter beschikking gesteld zal worden van andere verenigingen of sportclubs”, zegt hij. Net dat is volgens schepen van Sport Joris Vandenhoucke (CD&V) de reden waarom de stad voor het hoofdterrein kiest. “Op het hoofdterrein zijn meer uren beschikbaar om andere verenigingen toe te laten. Op de andere drie velden is geen ruimte voor uitbreiding. De sportdienst zal een rooster opstellen met uren waarop het terrein beschikbaar is voor andere verenigingen, maar de ploegen die er competitie spelen zullen wel voorrang krijgen.” De meerkosten zitten volgens de schepen in de extra ledverlichting, de nieuwe omheining, het extra kunstgras omdat het om het hoofdterrein gaat, de drainage en de verschuiving van het veld richting de hoofdtribune. De stad rekent wel nog op een subsidie. Hoeveel die zal bedragen is nog niet bekend.