Kunstgrasveld bij 't Rosco voor iedereen te huur Frank Eeckhout

26 augustus 2020

Alle inwoners en verenigingen van Ronse kunnen vanaf september het kunstgrasveld bij 't Rosco huren.

Het kunstgrasveld wordt normaal op 1 september in gebruik genomen en zal in eerste instantie door de lokale voetbalploegen gebruikt worden. Tijdens de vrije uren kunnen ook inwoners en verenigingen gebruik maken van het kunstgrasveld. De aanvragen hiervoor kunnen ingediend worden vanaf 15 september. Dat kan via de website van de stad. Daarop zijn ook de gebruiksvoorwaarden te vinden.