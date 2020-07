Kunstenaars palmen leeg zwembad en postgebouw in tijdens Salon des Artistes Lieke D'hondt

05 juli 2020

11u22 0 Ronse Het oud zwembad in de Engelsenlaan en het oude postgebouw op de Grote Markt in Ronse doen tijdelijk dienst als expositieruimte tijdens Salon des Artistes. Maar liefst 45 kunstenaars stellen er hun werken tentoon tot zondag 30 augustus.

Salon des Artistes wil een ruime groep kunstenaars promoten en op een laagdrempelige manier bij het publiek brengen. Organisator Peter Cooreman selecteert daarvoor telkens leegstaande gebouwen die hij samen met de curatoren en kunstenaars opnieuw tot leven brengt. Deze keer doen het oud zwembad en het oude postgebouw in Ronse dienst als pop-upmuseum. “We promoten niet alleen de kunstenaars, maar ook de stad”, vertelt Cooreman. “Ronse is een prachtige stad met veel mooie architectuur die zeker het ontdekken waard is. Ik nodig bezoekers van Salon des Artistes uit om dus zeker ook de stad te verkennen. Ik zou daar zelfs graag een fotowedstrijd aan koppelen, waarin bezoekers foto’s van de kunstwerken en de architectuur kunnen inzenden.”

Een bezoek brengen aan Salon des Artistes kan nog tot en met zondag 30 augustus, telkens op vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur. Tickets voor volwassenen kosten 10 euro voor de twee locaties, wie jonger is dan 18 jaar mag gratis binnen. Reserveren kan via www.salondesartistes.be.