Kunstacademie Vlaamse Ardennen voert opera op in verlaten fabrieksgebouw: trek warme kledij en comfortabele schoenen aan Lieke D'hondt

28 februari 2020

15u10 0 Ronse De Kunstacademie Vlaamse Ardennen pakt in maart uit met de opera Dido 2.0 in een verlaten fabrieksgebouw van Utexbel in de Spinsterstraat. Er werken ruim 130 leerlingen van de Kunstacademie mee aan de productie.

De leerlingen van de Kunstacademie zijn nog volop aan het repeteren om klaar te zijn voor de première op zaterdag 7 maart. Dan spelen ze voor het eerst de opera van Henry Purcell voor het grote publiek. Het zal geen klassieke versie worden van de opera, maar wel één in een uniek kader: de verlaten moulinage van Utexbel in de Spinsterstraat. Marjan Loman, die het regieconcept heeft ontworpen, liet zich helemaal inspireren door de locatie. “Onze uitvoering is rond de locatie opgebouwd”, vertelt ze. “De bezoekers zullen ook niet voortdurend op een stoel zitten, ze worden door de acteurs en muzikanten begeleid door de ruimte.”

De bezoekers worden dan ook aangeraden om warme kledij en makkelijke schoenen aan te trekken als ze komen kijken naar de jonge zangers, acteurs en ensembles. Het zijn trouwens niet enkel de leerlingen en docenten van de klassen Muziek, Woordkunst en Drama en Dans die hebben meegewerkt aan de opera, maar ook de afdelingen Beeldende en Audiovisuele kunsten werkten aan de kostuums en scenografie.

Dido 2.0 speelt op 7 maart om 20 uur, op 8 maart om 16 uur en om 13 en 14 maart om 20 uur in de moulinage van Utexbel in de Spinstersstraat 107. Er zijn nog enkele tickets verkrijgbaar via de webshop van de stad Ronse.