Kunstacademie Vlaamse Ardennen pakt uit met nieuwe opleidingen Lieke D'hondt

12 juni 2020

17u05 1 Ronse De Kunstacademie Vlaamse Ardennen in Ronse maakt zich stilaan klaar voor het nieuwe schooljaar. Met een vernieuwd aanbod en enkele nieuwe opleidingen waait er ook een nieuwe wind door de Academie.

De leerlingen en leerkrachten van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen (KAVA) konden tijdens de coronacrisis niet terecht in hun vertrouwde lokalen, maar via sociale media zijn ze er wel in geslaagd om een beetje creatieve troost te bieden aan de Ronsenaars. Ze hebben zeven ‘Coronades’ uitgebracht, die bestaan uit een mix van spontane inzendingen vol muziek, dans, beeld en woord. Als bij het bekijken van de Coronades de zin om zelf een creatieve hobby te vinden is aangewakkerd, dan heeft KAVA goed nieuws: de inschrijvingen voor het volgende schooljaar zijn al van start gegaan en er is een uitgebreider aanbod dan het voorbije jaar. “We zijn fier op de verbreding in ons lessenaanbod”, zegt directeur Pascal Devreese. “De allerjongsten kunnen nu vanaf 5 jaar wekelijks terecht in de lessen Kleuterdans. In de Octopusklassen worden de zes- en zevenjarigen ondergedompeld in een Kunstenbad om te proeven van alle kunstvormen en later een bewuste keuze te maken. Bovendien bieden we nu ook lessen artistieke hiphop aan en kan wie liever een instrument leert spelen starten zonder voorafgaande notenleerlessen.”

Ook musical, trompet en klavecimbel behoren nu tot het opleidingsaanbod, net als ‘Grafisch Ontwerp en Illustratie’, ‘Theater Maken’ voor oud-leerlingen, ‘Spreken en Vertellen’, ‘Crosslab’ en ‘Kunstbeschouwing Beeld’.

Inschrijven kan via de website www.kunstacademievlaamseardennen.be. Je vindt er ook meer info over de verschillende opleidingen.