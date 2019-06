KSO Glorieux zwaait directeur Moreau uit Lieke D'hondt

10 juni 2019

11u24 7 Ronse KSO Glorieux zwaait in Ronse directeur Eddy Moreau uit. Na jarenlang lesgeven werd Moreau directeur op zijn geliefde school, maar na 13 jaar aan het roer is het tijd om met pensioen te gaan.

De leerlingen en leerkrachten van de middelbare school laten hun directeur niet zomaar gaan. In de sporthal van de school geven ze hem een gepast afscheid. Uit de speeches blijkt hoe belangrijk Moreau is geweest voor de school. “Zonder meneer Moreau had het KSO nog niet eens internet, laat staan wifi. Smartschool was hier nog onbekend. Waarschijnlijk communiceerden we nog met rookpluimen en duivenpost”, klinkt het met een kwinkslag. “We zijn zeer blij dat de school directeur Moreau heeft mogen kennen. Na woelige tijden bracht kapitein Moreau het KSO-schip terug in rustige wateren. Bedankt voor alles wat u voor deze school heeft betekend.”