KSO Glorieux engageert zich voor Rode Neuzen Dag Lieke D'hondt

13 juni 2019

11u09 4 Ronse KSO Glorieux uit Ronse zet haar schouders onder de Rode Neuzen Dag. De actie van VTM, Qmusic en Belfius focust op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen.

Dat een dergelijke actie nodig blijft, blijkt uit een nieuw onderzoek van iVOX in opdracht van Rode Neuzen Dag. Vooral sociale en fysieke onzekerheden zijn voor jongeren een oorzaak van mentale problemen. Dit jaar willen VTM, Qmusic en Belfius zo veel mogelijk scholen in Vlaanderen betrekken bij de actie. Een oproep die het KSO Glorieux in Ronse heeft gehoord. Cato Wygaerts schreef haar school in. “We doen al regelmatig acties voor goede doelen, dus ik vind het een must dat we ook aan Rode Neuzen Dag deelnemen. Vorig jaar nog stond de school in het teken van KSO-Solidair, waarbij alle klassen een steentje hebben bijgedragen met acties voor goede doelen. Dat op zich was al een hele ervaring. Met Rode Neuzen Dag willen we dat opnieuw doen. Natuurlijk zijn we ook superfans van Niels Destadsbader en het zou dus geweldig zijn om een optreden te winnen op onze speelplaats”, vertelt Cato enthousiast.

Eigen acties

Door mee te doen aan Rode Neuzen Dag engageert KSO Glorieux zich om de weerbaarheid bij haar leerlingen te versterken. De school zal samen met Rode Neuzen Dag een actie op poten zetten en mag het ingezamelde geld integraal geven aan een zelfgekozen project. Op 29 november kunnen ze een Rode Neuzen-feest organiseren op de school om aan heel Vlaanderen te tonen dat ze hebben meegedaan aan de actie.