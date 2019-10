Kringwinkel Vlaamse Ardennen opent in Ronse nieuwe afdeling voor textiel en kledij Lieke D'hondt

12 oktober 2019

14u19 0 Ronse De Kringwinkel Vlaamse Ardennen in Ronse is een nieuwe afdeling rijker. Na twee jaar verbouwen is de afdeling voor kledij en textiel klaar. In de renovatie zijn ook het atelier voor de sortering van kledij, een nieuwe refter en een vergaderzaal opgenomen.

Het klusteam van de Kringwinkel Vlaamse Ardennen heeft de bestaande winkel in de A.L. Vanhovestraat 14 uitgebreid met 350 vierkante meter. “Het is een hippe en trendy nieuwe afdeling geworden met hier en daar accenten van onze corebusiness”, zegt winkelcoördinator Isabelle De Smet. “We noemen het zelf onze urban jungle afdeling: lichtrijk, een industriële look, oude sheddaken, een echte boetiekstijl en badend in een groen oase. De Kringwinkel ‘nieuwe stijl’ is in Ronse gearriveerd.”