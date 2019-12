Kringwinkel en IVLA slaan handen in elkaar om herbruikbare bekers te promoten Lieke D'hondt

11 december 2019

17u54 5 Ronse Afvalintercommunale IVLA en de Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen introduceren in Ronse het principe van de herbruikbare bekers. Er zullen 15.000 bekers beschikbaar zijn in de Kringwinkels in Brakel, Oudenaarde en Ronse.

In 2020 zullen overheden geen wegwerpbekers meer mogen gebruiken op evenementen die ze zelf organiseren. Ook verenigingen worden aangespoord om te kiezen voor een herbruikbaar alternatief. Als ze toch wegwerpbekers verkiezen, moeten ze zelf aantonen dat ze minstens 90 procent van de bekers achteraf terug zullen inzamelen. Afvalintercommunale IVLA en de Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen willen lokale verenigingen de kans geven om ook met herbruikbare bekers te werken. “De Kringwinkel wordt het verdeelcentrum voor de bekers”, vertelt Isabelle De Smet van de Kringwinkel. “Verenigingen en stadsdiensten die actief zijn binnen het gebied van IVLA zullen de ze kunnen lenen.” IVLA stelt 15.000 bekers ter beschikking. Wie er enkele wil lenen, betaalt 0,08 euro per stuk en kan ze na bestelling afhalen in de Kringwinkels in Ronse, Oudenaarde en Brakel. Wie een extra vergoeding betaalt, kan de herbruikbare bekers ook laten leveren. Het zijn de verenigingen die ervoor moeten zorgen dat de bezoekers van de evenementen de bekers ook opnieuw inleveren bij de organisatoren. “Ze kunnen daarvoor een zelf een systeem op poten zetten, door bijvoorbeeld een kleine waarborg te vragen”, zegt Isabelle De Smet.