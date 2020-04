Kogel is door de kerk: deze zomer geen Pleinconcerten of Ronse Opscène Lieke D'hondt

20 april 2020

19u40 0 Ronse De Pleinconcerten in juli en augustus en Ronse Opscène op 28 en 29 augustus gaan dit jaar niet door. Schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA) laat weten dat het schepencollege de specifieke richtlijnen over het verbod op massaevenementen van de nationale veiligheidsraad niet afwacht om de concerten te annuleren.

Het hing al in de lucht sinds de aankondiging van de nationale veiligheidsraad dat massa-evenementen tot 31 augustus verboden zijn, maar nu is het ook officieel. Er zullen geen Pleinconcerten en geen Ronse Opscène plaatsvinden in de zomer van 2020. Het stadsbestuur wachtte in eerste instantie af hoe de nationale veiligheidsraad de term ‘massa-evenementen’ zou definiëren om te bekijken of de Pleinconcerten en Ronse Opscène daaronder zouden vallen. Nu beslist het stadsbestuur om de knoop toch sneller door te hakken.

“We willen duidelijkheid scheppen: Ronse Opscène en de Pleinconcerten gaan niet door”, zegt schepen Demeulemeester. “Het lijkt ons ook onmogelijk om Ronse Opscène nog op een kwalitatieve manier te kunnen organiseren. We vinden het deontologisch onverantwoord om tijdens deze crisis sponsorgeld te vragen aan bedrijven, want er zijn momenteel wel belangrijkere zaken te doen. Met deze beslissing willen we ook het goede voorbeeld geven en we willen vooral de geest van de maatregel toepassen: de komende maanden zoveel mogelijk massabijeenkomsten vermijden. En of het nu gaat om evenementen met 5.000 of 15.000 bezoekers, dat doet er volgens ons niet toe. Volksgezondheid primeert altijd en we moeten ons verstand gebruiken.”

Private partner

Ronse Opscène zou dit jaar opnieuw georganiseerd worden met een private partner, na een jaar waarin het gratis stadsfestival volledig in eigen beheer werd georganiseerd. Er hadden al twee private partners gereageerd op de gunningsprocedure, maar de stad kan nu met geen van beide in zee gaan. “Volgend jaar zal er een nieuwe procedure opgestart worden”, zegt schepen Demeulemeester.