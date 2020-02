Kleuterscholen zetten deuren open voor kennismaking Lieke D'hondt

04 februari 2020

11u03 0 Ronse De Ronsese kleuterscholen zetten op vrijdag 7 februari de deuren open. Ouders van kinderen die volgend schooljaar voor het eerst naar school gaan, zijn welkom om kennis te maken met de scholen. Ze kunnen een rondleiding van een half uur volgen.

Op de website van de stad Ronse kunnen ouders terugvinden om hoe laat ze in welke school terecht kunnen. Hoewel het daar niet staat vermeld, organiseert ook de franstalige wijkschool Decroly in Broeke een opendeurdag tussen 9 en 11.30 uur. Oppositieraadslid Bjorn Bordon (sp.a) vroeg aan onderwijsschepen Brigitte Vanhoutte (N-VA) hoe het komt dat deze school niet wordt vermeld in de communicatie. “Er zijn scholen die niet deelnemen aan de openscholendag, maar wel worden vermeld op de flyer. Deze school neemt wel deel, maar wordt hardnekkig geweerd”, zegt Bordon. “Er is geen sprake van hardnekkige wering”, verduidelijkt Vanhoutte. “Het probleem is ons gesignaleerd en we gaan bekijken of we de school eventueel in de toekomst wel kunnen opnemen in de communicatie.”