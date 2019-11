Kleuters verwennen oma’s en opa’s met zelfgemaakte lunch Lieke D'hondt

19 november 2019

14u42 5 Ronse De kleuters van wijkschool Floréal van de GO! Decroly Kleuterscholen hebben dinsdagmiddag hun grootouders extra verwend.

De kleuters gingen zelf aan de slag om een lunch klaar te maken voor de opa’s en oma’s. Ze mochten daarna samen met de grootouders genieten van de maaltijd. “We eten pompoensoep die we zelf hebben gemaakt en het is heel lekker”, vertelt Yanis. Zijn oma is er ook bij. “Het is heel leuk dat we samen met onze kleinkinderen op school mogen eten. Dat de kinderen samen naar de winkel zijn geweest en samen hebben gekookt, maakt het extra bijzonder”, vertelt Yani’s oma trots.