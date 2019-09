Kiwanis schenkt reuzegrote pop aan az Glorieux Lieke D'hondt

25 september 2019

18u21 0 Ronse Het restaurant van het algemeen ziekenhuis Glorieux in Ronse is een opvallend object rijker. Serviceclub Kiwanis heeft het ziekenhuis een grote K-Doll geschonken, een pop die het verblijf van kinderen in het ziekenhuis aangenamer moet maken.

Kiwanis schenkt al tien jaar lang kleinere witte poppetjes aan het ziekenhuis. Artsen en verplegers kunnen de pop gebruiken om aan de kinderen uit te leggen wat de behandeling precies inhoudt, kinderen kunnen erop aantonen waar ze pijn hebben en de pop kan hen vergezellen tijden hun verblijf in het ziekenhuis. Achteraf krijgen de patiëntjes de pop mee naar huis. Naast de kleine poppetjes schenkt Kiwanis nu een groot model aan het ziekenhuis. De pop fleurt de cafetaria op.

Kunstacademie Vlaamse Ardennen

De K-Doll in het restaurant is extra bijzonder, want de leerlingen van de beeldende kunsten van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen hebben de pop bewerkt. Op die manier is de pop door en voor kinderen gemaakt. De leerlingen gebruikten onder meer textiel om de pop te versieren, een verwijzing naar het textielverleden van Ronse.