Kinderen kunnen op ‘schattenjacht’ in de bibliotheek Lieke D'hondt

02 juli 2020

10u44 0 Ronse Kinderen tot 12 jaar kunnen de hele zomervakantie lang deelnemen aan een interactieve zoektocht in en rond de bibliotheek van Ronse. De schattenjacht van Vlieg staat dit jaar in het teken van ‘Hoor jij wat ik hoor’.

Zelfs de allerkleinsten van 0 tot 2,5 jaar kunnen deelnemen aan de schattenjacht. Daarnaast is er ook een zoektocht voor kleuters en zijn er gevarieerde opdrachten voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Zij ontdekken in en rond de bibliotheek allerhande opdrachten aan de hand van QR-codes. Ze kunnen daarvoor zelf een smartphone meebrengen of de tablet van de bibliotheek gebruiken. Het personeel van de bib heeft ervoor gezorgd dat alles veilig en met aandacht voor de coronamaatregelen kan verlopen. Deelnemen is gratis en kan tijdens de openingsuren van de bib. Ook vooraf inschrijven is niet nodig.