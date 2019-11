Kind lichtgewond bij ongeval in Zonnestraat Ronny De Coster

25 november 2019

11u05 10 Ronse Bij een ongeval maandagochend in de Zonnestraat in Ronse is een kind lichtgewond geraakt.

Het verkeersongeval is gebeurd ter hoogte van het bedrijf Alsico in de Zonnestraat. Een auto die kwam vanuit de richting Kluisbergen, stond er te wachten om links af te slaan. Kennelijk had de chauffeur van de wagen erachter dat niet of te laat gezien. Het kwam tot een kop-staartaanrijding. De twee bestuurders bleven ongedeerd, maar in de aanrijdende auto zat een kind dat lichte verwondingen opliep. Het slachtoffer is naar het Algemeen Ziekenhuis Glorieux gebracht.

Een team van de brandweerpost Ronse kwam ter plaatse om de brokstukken van de betrokken auto’s op te ruimen.