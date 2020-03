Kidz On Wheelz komt naar Ronse: uitdagend fietsparcours bedwingen en fietsen met Fabian Cancellara Lieke D'hondt

03 maart 2020

11u23 4 Ronse Tijd om de fietsen terug van stal te halen, want Cycling Vlaanderen organiseert in maart opnieuw Kidz On Wheelz. Een uitdagend fietsparcours voor kinderen tussen 5 en 14 jaar. Eerste halte van het project is de Grote Markt van Ronse op 21 maart, waar ook ex-renner Fabian Cancellara een bezoek zal brengen aan de fietsende jeugd.

Kidz On Wheelz is aan haar tweede jaar toe. Het project ter promotie van de wielersport bij kinderen vanaf vijf jaar doorkruist Vlaanderen met een innovatief en uitdagend fietsparcours. De focus ligt op fietsvaardigheid, veiligheid en plezier. De aftrap van het project wordt op 21 maart gegeven op de Grote Markt in Ronse. Fabian Cancellara komt voor de gelegenheid zelfs langs om samen met de kinderen het parcours te bedwingen. Hij zal ook samen met de deelnemers enkele plaatselijke rondjes rijden op een verkeersvrij parcours in de stad.

Kidz On Wheelz is gratis en vindt plaats op 21 maart van 9.30 tot 16 uur. Het minicriterium met Fabian Cancellara wordt gefietst tussen 10 en 12 uur. Inschrijven kan via de website https://www.kidzonwheelz.be.

Een dag later kunnen ook de volwasse fietsliefhebbers zich uitleven naast Cancellara, want dan vindt Chasing Cancellara plaats. Zij kunnen kiezen uit een parcours van 60 en 117 kilometer, langs de bekende hellingen in de Vlaamse Ardennen. Inschrijven voor dat evenement kan via https://www.chasingcancellara.com.