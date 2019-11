Kerstmarkt in Sint-Martinuskerk voor het goede doel Lieke D'hondt

25 november 2019

16u54 0 Ronse De Sint-Martinuskerk in Ronse vormt op 30 november en 1 december het decor voor de kerstmarkt van de Kerkfabriek en het comité Kerstmarkt Sint-Martinus. De opbrengst van het evenement gaat naar de vereniging Sint-Vincentius a Paulo en de oogkliniek van oogarts Piet Noë in Rwanda.

De kerstmarkt is open op zaterdag 30 november van 15 tot 19 uur en op zondag 1 december van 12 tot 18 uur. Er is doorlopend een cafetaria geopend en er zullen verschillende activiteiten plaatsvinden. Zo is er bij de opening op zaterdag een optreden van de pianisten van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen en komt op zondag Sinterklaas op bezoek rond 14.30 uur. Seniokra maakt de kerstsfeer compleet met kerstliedjes. Er is ook een tombola met mooie prijzen en er zijn heel wat spullen zoals boeken, kaartjes, kleding, juweeltjes en bloemen te koop. De volledige opbrengst gaat naar de twee geselecteerde goede doelen.