Kerstboom van Ronse is 13 meter hoog en weegt drie ton Lieke D'hondt

03 december 2019

15u27 0 Ronse De nieuwe kerstboom van Ronse staat te pronken op de Grote Markt. De mooie, volle boom is dit jaar geschonken door Ronsenaar Robrecht Wijnant en is dertien meter hoog. Het exemplaar weegt drie ton en is 28 jaar oud. Daar kijken ze in Oudenaarde met grote ogen naar.

Na een voormiddag zwoegen staat de kerstboom van Ronse mooi recht op de Markt. “Het doet me wel iets om hem hier te zien staan”, zegt Robrecht. “Als geboren en getogen Ronsenaar is dat iets om fier op te zijn.” De boom zelf komt uit Ellezelles, want daar woont Robrecht ondertussen. “Hij begon te groot te worden en bedreigde het tuinhuis. We hebben zonnepanelen laten installeren en de boom nam te veel zonlicht weg, dus we konden hem beter wegdoen. Het doet wel een beetje pijn om hem thuis niet meer te zien staan, maar misschien plant ik een paar nieuwe boompjes in de plaats.” Later dinsdag wordt de boom nog versierd.

In Oudenaarde stuurden ze de kerstboom maandag nog terug omdat hij te lelijk was.