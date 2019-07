Katten vogelvrij aan Elzeelsesteenweg in Ronse: “Eén dier kwam met geplette poot naar huis, het andere is nog spoorloos” Ronny De Coster

20u14 0 Ronse Er is een kattenhater aan het werk aan Elzeelsesteenweg in Ronse. “Onze kat is naar huis teruggekeerd met een geplette poot: volgens de dierenarts heeft ze verstrikt gezeten in een metalen strop. En onze andere kat is al een week vermist. Wat is er met dat dier gebeurd”, huivert Wim Vandenberghe.

Twee dagen was de kat van Wim vermist. “Al van de eerste avond waren we daarover ongerust, omdat ze nooit lang van huis was. Uiteindelijk kwam ze toch naar huis, jankend van de pijn”, vertelt Wim.

Het dier is gewond aan de voorpoot. “De dierenarts zei dat de verwonding het gevolg is van een strop: onze kat heeft met haar poot gekneld gezeten in een metalen val. De poot moet allicht geamputeerd worden”, getuigt Wim.

Deze kat zal de confrontatie met de dierenbeul van de Elzeelsesteenweg allicht wel overleven, maar Wim maakt zich zorgen over zijn andere kat, die intussen ook al een week vermist is. “Wat is er met dat dier gebeurd: ook in de val beland en dat niet overleefd? Het is bang afwachten”, vertelt de man verbijsterd.

Klacht bij de politie

Wim heeft alvast een klacht ingediend bij de politie in Ronse en heeft ook de Dierenbescherming Vlaamse Ardennen ingeschakeld. “Het is ronduit wraakroepend wat aan de Elzeelsesteenweg aan het gebeuren is”, reageert Lucie Van Wittenberge. “Feit is wel, dat ook wij bij de politie een klacht zullen indienen, want dit soort wreedheden kunnen absoluut niet. De dader moet worden gevonden en bestraft en wij zullen er alles aan doen om daarvoor te zorgen”, maakt Van Wittenberge zich sterk.