Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) houdt startdag in Ronse Lieke D'hondt

07 oktober 2019

10u48 1 Ronse De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) heeft in Ronse haar startdag gehouden. De vereniging helpt in heel Vlaanderen mensen met een handicap om hen evenwaardig te laten deelnemen aan de samenleving.

“Het startmoment dit jaar stond in het thema van armoede”, zegt Dany Vanavermaete. “Eén op vier personen met een handicap leeft namelijk in armoede.” Meer dan honderd bestuursleden en vrijwilligers uit Oost-Vlaanderen zakten af naar Ronse voor de startdag. Ook De Vrolijke Kring, een Ronsese vereniging die werkt rond armoede, kwam uitleg geven over hoe om te gaan met armoede.